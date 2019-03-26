Так называемый законопроект о суверенном Рунете направлен на защиту российского сегмента Интернета от внешних угроз

На выполнение требований так называемого законопроекта о суверенном Рунете из бюджета России выделят на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы проекта месяц назад, — более 30 млрд. Как пишет РБК со ссылкой на информацию на сайте АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию программы), эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Единственную публичную оценку расходов на «суверенный Рунет» приводил один из авторов инициативы — сенатор Андрей Клишас: в начале февраля он заявлял, что на защиту Рунета от внешних угроз дополнительно предусмотрено более 20 млрд рублей бюджетных средств, однако на тот момент в документах «Цифровой экономики» они не значились.

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд рублей, большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета:

20,8 млрд рублей предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента Интернета;

около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в Интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением;

около 5,5 млрд рублей планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в Интернете и др.

Представитель АНО «Цифровая экономика» отказался от комментариев. Однако два источника РБК, знакомых с ходом реализации нацпрограммы, подтвердили, что включение этих средств в проект было утверждено правительством.

Так называемый законопроект о суверенном Рунете направлен на защиту российского сегмента Интернета от внешних угроз и предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования Интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика. Кроме того, установленное оборудование будет фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам.

В феврале 2019 года законопроект был принят в первом чтении.

Финальный бюджет законопроекта будет зависеть от той концепции создания суверенного Рунета, которую согласуют законодатели и правительство. Например, уже после первого чтения Совет Федерации предложил предусмотреть траты не только на оборудование для сетей операторов, но и на его операционное обслуживание.

Андрей Клишас сказал РБК, что он и другие соавторы законопроекта не делали расчетов, насколько увеличатся траты на реализацию проекта, если будет одобрена указанная поправка. Комментируя вопрос о дополнительном финансировании, сенатор отметил: «Эта сумма (около 50 млрд рублей. — Прим. РБК) — не только наш законопроект».

Ранее комиссия по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей указывала, что для крупного оператора связи установка и обслуживание оборудования для исполнения требований законопроекта обойдутся в сумму до 2 млрд рублей в течение пяти лет.

В Совфеде подготовили предложения по доработке законопроекта о суверенном Рунете Сейчас высказываются замечания о том, что не совсем понятно, против каких конкретно угроз целостности российского Интернета направлен законопроект.

Помимо мероприятий, связанных с положениями законопроекта о суверенном Рунете, в бюджете проекта «Информационная безопасность» появилось еще несколько новых статей затрат:

9 млрд рублей в 2019—2021 годах потребуют разработка и реализация мер поддержки потребителей пользовательского оборудования двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД, МЧС, Росгвардии;

5 млрд рублей — на оказание финансовой поддержки органам государственной власти субъектов РФ по реализации требований закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры»;

более 6,4 млрд рублей предусмотрено на разработку требований к операторам промышленного Интернета, методики проверки киберфизических систем, проектов стандартов безопасности для киберфизических систем, включая Интернет вещей;

2,35 млрд рублей планируется потратить на обеспечение Росгвардии отечественным программным обеспечением в сфере информационной безопасности.

Все перечисленные суммы предлагается выделить из госбюджета.