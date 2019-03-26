Тем не менее бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики довольно устойчиво защищает финансовую стабильность

Отсутствие длинных денег является слабым местом российской экономики. Об этом председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала на расширенном заседании коллегии Минфина.

«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики довольно устойчиво защищает финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость не безобидна», — рассказала она в ходе выступления.

Ранее глава Центробанка также заявила, что регулятор не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля. Центробанк возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, а с 1 февраля начал осуществлять покупки, отложенные в 2018 году.

