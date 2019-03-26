Компания «Современные Радио Технологии» заявила о начале испытаний чипа, который в будущем может стать основой для «умных» счетчиков электроэнергии и других гаджетов, относящихся к Интернету вещей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Испытания чипа проходят в соответствии с графиком, и мы в ближайшее время будем готовы к его производству», — заявил генеральный директор компании Денис Симакин.

Как передает пресс-служба компании, испытания и работы по совершенствованию чипа будут проходить в течение всего 2019 года. В серийное производство он будет запущен в следующем году. По словам представителей СРТ, любой сторонний разработчик сможет использовать чип для создания своих собственных счетчиков и других гаджетов, адаптированных для работы в Интернете вещей.

В последние несколько лет ведущие IT-компании мира начали развивать так называемый Интернет вещей — глобальную Сеть, объединяющую не компьютеры или телефоны их хозяев, а фактически все бытовые и промышленные устройства, начиная со светильников и станков и заканчивая заводами, счетчиками воды и электричества.

Подобные инновации сейчас внедряются не только в жизнь частных предпринимателей и отдельных граждан, но и государств в целом. К примеру, в России этот тренд был официально поддержан в рамках закона о развитии интеллектуальных систем учета, принятого в декабре прошлого года. Он освобождает граждан от необходимости самостоятельно передавать показания счетчиков и при этом обязывает поставщиков интеллектуальных систем учета устанавливать «умные» устройства, способные передавать эти данные по беспроводному каналу связи без участия человека.