Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Согласно действующим нормам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. В связи с этим им положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

«В закон «О государственной социальной помощи» вносятся изменения, согласно которым из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии исключаются суммы текущей индексации (корректировки) размеров страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных денежных выплат», — говорится в пояснительной записке к документу. Это позволит выплачивать суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ.