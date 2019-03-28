По экспертной оценке, эффект от сокращений составит 30—40%​ от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов ВЭБа

«ВЭБ.РФ» определился с новой организационной структурой. В процессе оптимизации планируются масштабные сокращения штата и присоединение трех «дочек» к головной компании, пишет РБК .

Оптимизация структуры ВЭБа, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению примерно 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках». Треть из них уже сокращены: численность персонала самого ВЭБа после прихода Шувалова уменьшилась с 1,8 тыс. до 1 тыс. человек, сообщил РБК источник в ВЭБе и подтвердил другой источник в госкорпорации.

Более масштабные сокращения ждут «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. В этих компаниях работали 2,5 тыс. человек, но после оптимизации их персонал сократится до 800 человек, говорят собеседники РБК.

В мае 2019 года оптимизация штата должна завершиться, заявил 26 марта Игорь Шувалов, не раскрывая деталей. «С 1 мая все сотрудники, которые остаются в рамках ВЭБа, получат подтверждения и приглашения на работу», — отметил он. «С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе «ВЭБ.РФ».

Еще около 300 специалистов, выполняющих сервисные функции, будут работать в едином сервисном центре институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель ВЭБа Андрей Самохин. Это как сотрудники «ВЭБ Сервиса», так и специалисты из ВЭБа, которые выполняли сервисные функции. В Воронеже создается сервисный центр всех институтов развития, чью работу курирует ВЭБ: «ДОМ.РФ», Корпорации МСП и Российского экспортного центра. В Воронеже уже работают 550 сотрудников «ДОМ.РФ». Переезд запланирован на период с мая по 1 сентября.

«ВЭБ.РФ» переведет из Москвы до 300 сотрудников в офис в Воронеже Перевод сотрудников позволит оптимизировать издержки и создать новые рабочие места.

«Основные принципы новой структуры госкорпорации: снижение бюрократических барьеров, ликвидация дублирующих функций, ускорение бизнес-процессов и принятия решений, оптимизация документооборота между подразделениями и с внешними клиентами, создание условий для горизонтального взаимодействия внутри команды», — сообщил РБК Самохин.

Во всей группе вместо 8 тыс. человек останутся всего 3 тыс., говорил Шувалов в декабре. Эти данные касаются всей группы ВЭБа, в нее кроме «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Сервиса» и «ВЭБ Капитала» входят также «ВЭБ Инновации», «ИнфраВЭБ», Российской экспортный центр, Фонд развития Дальнего Востока и Связь-Банк. Основную часть сокращения сотрудников группы обеспечит запланированная передача Связь-Банка правительству, объяснил источник РБК. «Сокращения затронут всю группу, Связь-Банк естественным путем уйдет», — сказал он. В банке работают 3,3 тыс. человек.

В структуру ВЭБа интегрируется «ВЭБ Лизинг». Теперь лизинг становится инструментом реализации фокусных проектов «ВЭБ.РФ», говорил ранее РБК президент «ВЭБ Лизинга» Артем Довлатов. Лизинговый бизнес ВЭБа будет реформирован: госкорпорация откажется от розничного бизнеса, в основном лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов, которая становится одной из основных сфер деятельности ВЭБа. Одновременно будут развиваться лизинговые проекты в отечественном машиностроении, судостроении и авиастроении.

ВЭБ реформирует лизинговую «дочку» под майский указ «ВЭБ-лизинг» не намерен продавать розничный портфель, а просто не будет его наращивать.

«ВЭБ Сервис» — структура госкорпорации, которая обеспечивала сопровождение ее работы: это юридические услуги, IT, бухгалтеры, финансовый мониторинг, управление персоналом.

«ВЭБ Капитал» управляет проблемными и непрофильными активами ВЭБа, а также оказывает услуги в сфере управления, развития и реализации активов, не принадлежащих группе ВЭБа. «Дочку» возглавляет бывший руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны полковник запаса Сергей Пирогов.

По экспертной оценке, эффект от сокращений составит 30—40% от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов, привел расчеты выгод от оптимизации источник в госкорпорации. О таких оценках знает и другой собеседник РБК.



Если исходить из приведенной оценки экономии, только на зарплатах в головном ВЭБе можно сэкономить около 3 млрд рублей. По данным отчетности корпорации по РСБУ за IV квартал, средняя численность персонала за прошлый год составила 1 408 человек, а фонд оплаты труда достигал 8,7 млрд рублей плюс выплаты социального характера на 826 млн рублей, указывает РБК.



В госкорпорации не уточнили, на каких условиях из компании уходят сотрудники. Когда проводилась летняя волна сокращений в ВЭБе, сотрудники, которые увольнялись до 31 июля по соглашению сторон, могли претендовать на пять окладов, а также на получение премии за 2017 год и первое полугодие 2018 года, напоминает РБК.