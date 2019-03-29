Работодатель не вправе обязать работника получать заработную плату путем перечисления ее в кредитную организацию, с которой работодателем заключен договор на обслуживание

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о реализации права работника на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кабмина.

Проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях», «О внесении изменения в часть 3 статьи 136 Трудового кодекса РФ» подготовлены Минтрудом России в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018—2020 годы.

Как напоминают в Кабмине, согласно части 3 статьи 136 Трудового кодекса, заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. Также Трудовым кодексом предусмотрено право работника заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата. Для этого работник должен сообщить работодателю в письменной форме об изменении реквизитов для ее перевода не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Работодатель не вправе обязать работника получать заработную плату путем перечисления ее в кредитную организацию, с которой работодателем заключен договор на обслуживание, и отказать работнику в перечислении заработной платы в другую кредитную организацию при поступлении от работника соответствующего заявления, подчеркивают в Кабмине. Невозможность получения заработной платы в удобной для работника кредитной организации может препятствовать реализации его права на получение заработной платы.

Правительство одобрило введение ответственности за запрет смены зарплатного банка​ Законопроекты рассмотрены и одобрены 11 марта на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Как поясняется, создание препятствий гражданам в смене кредитной организации для получения заработной платы может создавать условия для получения кредитной организацией, обслуживающей зарплатный проект, преимуществ не только при привлечении денежных средств на банковские счета, но и при других видах банковской деятельности. В отдельных случаях это может приводить к ограничению конкуренции, в частности при наличии у такой организации доминирующего положения на соответствующем рынке.

По данным Роструда, в 2018 году выявлена 81 тыс. нарушений по оплате труда, из них порядка 10% — нарушения части 3 статьи 136 Трудового кодекса. Анализ судебной практики также показывает нарушение работодателями права работников на получение работником заработной платы удобным для него способом.

Таким образом, для улучшения ситуации в этой сфере необходимо усовершенствовать действующее правовое регулирование.

Первым законопроектом предлагается дополнить часть 6 статьи 5.27 КоАП отдельным составом правонарушения, заключающимся в воспрепятствовании работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. За совершение такого правонарушения предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Работодатели, имеющие большой штат работников, на практике технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении кредитной организации, если такие заявления поступили за пять рабочих дней до выплаты заработной платы.

Вторым законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации для перечисления заработной платы, с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Также предлагается установить, что порядок замены работником кредитной организации определяется коллективным или трудовым договором.

«Принятие законопроектов позволит усовершенствовать порядок реализации гарантированного права работника на выбор кредитной организации для перечисления заработной платы, обеспечить его защиту, исключить риски невыполнения работодателем норм трудового законодательства, будет способствовать предупреждению трудовых споров и правонарушений в этой сфере, развитию конкуренции на рынке банковских услуг в сфере трудовых отношений», — отмечается в пояснительных материалах правительства.



Законопроекты рассмотрены и поддержаны Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 7 сентября 2018 года. Также они рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 21 марта 2019 года.