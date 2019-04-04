На банковском рынке РФ в I квартале 2019 года наблюдался рост ставок по ипотеке и рублевым вкладам.

Увеличение ставок по вкладам стало последствием повышения ключевой ставки ЦБ в середине декабря 2018 года с 7,5% до 7,75% годовых. Пик повышения пришелся на конец декабря — начало января. В настоящее время можно говорить о снижении активного роста ставок, лишь некоторые банки продолжают точечно их повышать.

«Увеличение средней ставки по ипотеке в первую очередь вызвано ростом средней ставки по кредитам на первичное жилье. За анализируемый период она выросла с 10,12% до 10,68% годовых, в то время как средняя ставка на вторичное жилье за этот же период увеличилась с 10,42% годовых до 10,97% годовых. В первом квартале 2019 года ставки по ипотеке скорректировал ряд крупнейших игроков этого рынка. Среди них Сбербанк России, «ДельтаКредит», Абсолют Банк, банки «Уралсиб», «Возрождение», Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ и Металлинвестбанк», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.