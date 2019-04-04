БКС Банк скорректировал ставки по трем вкладам.

Доходность депозита «В плюсе» (от 500 тыс. до 1 млн рублей на один год) составляет 8,2% (вместо 8%). Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Доходный» в рублях открывается под 5,6—7%, в долларах — под 0,8—3,2%, в евро — под 0,05—0,5%, в британских фунтах стерлингов — под 0,05—1% годовых (ранее — под 5,6—7,6%, 1,2—3,7%, 0,1—1% и 0,3—1,5% соответственно). Проценты выплачиваются ежемесячно либо по окончании срока.

Вклад «Универсальный выбор» можно разместить в долларах под 0,7—2,3%, в евро — под 0,05—0,5%, в фунтах стерлингов — под 0,05—0,9% годовых (до этого — под 0,8—2,3%, 0,1—0,7% и 0,1—1,3% соответственно). Ставки в рублях не изменились и составляют 4,6—6,15% годовых. Возможно пополнение и частичное изъятие средств. Выплата процентов происходит ежемесячно.



Сумма первоначального взноса по двум вышеперечисленным вкладам составляет от 10 тыс. рублей, 100 долларов, евро или фунтов. Указанные процентные ставки актуальны при открытии депозитов в офисе банка.