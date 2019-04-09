В феврале 2019 года «Лаборатория Касперского» обнаружила теневой интернет-магазин Genesis, в котором продаются более 60 тыс. украденных цифровых личностей (цифровые следы и данные, файлы cookie и цифровые привычки пользователя), в том числе логины и пароли к интернет-магазинам и платежным сервисам. Так, злоумышленники могут без взлома проникать в аккаунты реальных пользователей и проводить трансакции, не вызывая подозрений у банка.

Как говорится в сообщении «Лаборатории Касперского», цифровая личность может быть украдена, а также создана с нуля с помощью специальных инструментов. При этом злоумышленники уже активно используют методы для обхода решений по защите от финансового мошенничества.

Также был обнаружен браузер Tenebris со встроенным генератором цифрового следа, с помощью которого злоумышленники воспроизводят сетевую активность пользователя, а затем с помощью украденных логина и пароля входят в его аккаунт и проводят онлайн-операции от его лица.