Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,32% и составил 2 578,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,13%, до отметки 1 262,48.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,39%, «Газпрома» — на 0,11%, «АЛРОСы» — на 0,27%, Московской биржи — на 2,27%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,77%.

На российском фондовом рынке продолжается ралли, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Индекс Мосбиржи обновил в среду рекорд на отметке 2 591 пункт и явно целится на 2 600 пунктов. Индекс РТС поднялся к максимуму за тринадцать месяцев — уровню 1 260 пунктов. Рубеж в 2 600 пунктов вполне может остановить этот «бычий» разгул на фондовой площадке, особенно если по времени атака совпадет с появлением каких-нибудь не очень приятных для России новостей», — комментирует эксперт.

Отсутствие новых санкционных угроз и сильная нефть способствуют сохранению интереса к рублевым активам, добавляет аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

