Программы «Овердрафт», «Инвестиционный», «Оборотный» теперь доступны по ставке от 11% годовых (ранее — 13—13,5%). Под залог недвижимости — от 10,9% годовых (вместо 13,5%).

Получить денежные средства на финансирование текущих платежных разрывов, возникающих в ходе финансово-хозяйственной деятельности, возможно в размере от 2 млн до 60 млн рублей на срок от трех до шести месяцев. Залоговое обеспечение не требуется.

От 5 млн до 300 млн рублей доступно по программе «Инвестиционный» на срок от одного года до семи лет. В качестве обеспечения потребуется: приобретаемое имущество (коммерческая недвижимость, земельные участки, жилая недвижимость, оборудование, автотранспорт), поручительство Гарантийного фонда развития МСБ, гарантия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

На пополнение оборотных средств банк дает возможность получить от 5 млн до 200 млн рублей на срок от трех месяцев до трех лет. Выдача происходит в рамках кредита, кредитной линии с лимитом задолженности или с лимитом выдачи. В качестве залога требуется: товар в обороте, сырье, запасы; оборудование; автотранспорт; коммерческая недвижимость; земельные участки; жилая недвижимость; поручительство Гарантийного фонда развития МСБ; гарантия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (обеспечение ТМЦ до 100% от суммы кредита, при этом часть кредита, которую обеспечивает ТМЦ, не может превышать 50 млн рублей).

«Под залог недвижимости» денежные средства предоставляются на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели или рефинансирование в сумме от 5 млн до 300 млн рублей. Срок финансирования зависит от цели кредитования: до трех лет — на пополнение оборотных средств и до семи лет — на инвестиции и рефинансирование. Предметом залога могут выступать: квартира, жилой дом и земельный участок, земельный участок, нежилое здание (с земельным участком), помещение (офис, склад).

«Банк не раскрывает максимальный размер процентных ставок и поясняет, что они устанавливаются индивидуально и зависят от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.