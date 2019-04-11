В Совете Федерации поддерживают внесенные ко второму чтению в ГД поправки к закону о Рунете, заявил РИА Новости автор законопроекта, председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.



Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

«Мы поддерживаем внесение предложенных поправок, поскольку цели внесения предлагаемых законопроектом мер и механизмы их реализации существенных изменений не претерпели. Принятие законопроекта в редакции с учетом поправок позволит обеспечить повышение надежности работы российских интернет-ресурсов», — заявил Клишас.

Сенатор отметил, что принятые во втором чтении поправки к законопроекту не предполагают его существенного изменения.

«Они направлены на перераспределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти, необходимость установления видов угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Интернета на территории России, внесение изменений юридико-технического характера и ряд других», — уточнил он.

Законопроект о защите Рунета направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых экстраординарных ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.