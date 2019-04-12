Энергомашбанк повысил ставки по вкладу «Пенсионный Плюс».

Минимальная сумма депозита — 5 тыс. рублей. При размещении денежных средств на один год процентная ставка составит 7,2%, на два года — 7% годовых (ранее — 6,3% и 6,55% соответственно).



Пополнение возможно не позднее чем за 90 дней до окончания срока вклада. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. При досрочном расторжении договора по истечении одного года пересчет процентов происходит по ставке 7% годовых.