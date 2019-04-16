В настоящее время работы нет у 3,67 млн россиян

Если работодатели в России найдут сотрудников на все открытые вакансии, то число безработных все равно останется на уровне 2,78 млн человек, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Исследование ссылается на данные Росстата, согласно которым на данный момент 3,67 млн человек трудоспособного населения в России не имеют работы (методология Международной организации труда). При этом предприятиям регионов требуется только 967,8 тыс. работников.

Самая сильная нехватка рабочих мест наблюдается в Дагестане — 188 тыс., и в Краснодарском крае — 109,4 тыс. Также в первую десятку входят Чечня (82,3 тыс.), Челябинская область (81,8 тыс.), Свердловская область (80,9 тыс.), Иркутская область (73,7 тыс.), Новосибирская область и Алтайский край (по 73,3 тыс.), Ростовская область (72,6 тыс.) и Башкирия (72 тыс.).

Тем не менее аналитики отмечают, что в пяти регионах количество открытых вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных. Наиболее чувствительный дефицит сотрудников испытывают Москва и Санкт-Петербург — 57,8 тыс. и 19,1 тыс. человек соответственно.

«В остальных трех регионах незакрытые потребности предприятий гораздо скромнее. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах вакансий больше, чем соискателей, на 1,4 и 1,2 тысячи соответственно. В Магаданской области на 300 вакансий больше, чем соискателей», — говорится в исследовании.

По данным Роструда, в феврале зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения были 0,8 млн человек, в том числе 0,7 млн человек получали пособие по безработице.