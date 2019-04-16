В Совете Федерации разрабатывается законопроект о создании государственного центра санации бизнеса, сообщили РБК в комитете верхней палаты по регламенту.



«Речь идет о создании фонда, чтобы защитить работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, — пояснили изданию в комитете по регламенту. — Мы хотим услышать мнение Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, профильных министерств и ведомств». Инициатива будет обсуждаться во вторник, 16 апреля, на заседании этого комитета. Если комитет и эксперты ее одобрят, она ляжет в основу законопроекта, уточнил собеседник изданию в Счетной палате.

Пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом, рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко. «Идея интересная с позиций того, что мы видим в регионах, особенно в том, что касается застройщиков, — подчеркнул он. — У них такая проблема есть, и она будет только нарастать». При этом ключевым будет мнение правительства, убежден сенатор.

Необходимость создания центра санации бизнеса связана с тем, что в России растет число банкротств среди юридических лиц, говорится в проекте пояснительной записки. В 2014 году в Центральном федеральном округе было 3 649 банкротств, по итогам 2017-го — 11 469. В 2017 году несостоятельными были признаны 30 субъектов естественных монополий, 12 стратегических предприятий и одна градообразующая организация, отмечается в документе.



С помощью новой структуры бизнес, находящийся в сложной ситуации, получит возможность информационной, аналитической и юридической помощи, реструктуризации долговых обязательств, привлечения санатора и инвестора для предупреждения банкротства и восстановления своей платежеспособности. Создание санатора позволит снизить уровень социальной напряженности, увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет за счет сохранения бизнеса и увеличения его рентабельности, возможность реализации проектов в форме государственно-частного партнерства.



Предполагается, что центр санации будет являться площадкой, на которой бизнесмены смогут взаимодействовать с банками, инвестиционными фондами, экспертными организациями и кредиторами.

У проекта большой потенциал, считает сенатор Кравченко. «Может быть помощь в реструктуризации долговых обязательств через взаимодействие с банками, взаимодействие с региональными властями», — пояснил он. По его мнению, законопроект «вполне может быть проходным, исходя из тех задач, которые этот институт может решать».