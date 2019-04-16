Банк «Санкт-Петербург» ввел депозит «Белые ночи». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки размещения денежных средств — шесть месяцев, один и полтора года. При открытии вклада в отделении банка процентные ставки в рублях составляют 6,3—7,8%, в долларах — 1,3—2%, а в системе «Интернет-банк» — 6,6—8% и 1,5—2,2% годовых соответственно. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При заключении договоров с ветеранами ВОВ, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей, 50 долларов.

«При досрочном расторжении договора выплата процентов происходит по ставке вклада до востребования. По окончании срока вклад может пролонгироваться на условиях сезонного вклада, действующего в банке на момент продления», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.