Банк «Венец» предлагает открыть сезонный вклад «Салют Победы».

Минимальная сумма размещения — 10 тыс. рублей, срок — от трех месяцев до полутора лет. Доходность вложения составляет 6,7—7,9% годовых в зависимости от суммы и срока. Для вкладчиков с датой рождения до 1945 года включительно по вкладу устанавливаются повышенные ставки в размере 7—8,1% годовых.

Дополнительные взносы принимаются без ограничений в течение всего срока. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий или карточный счет.

«Частичное снятие денежных средств не допускается. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам в 1—5% годовых», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Юлия Прошина.



Предложение действительно до 15 мая.