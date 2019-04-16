Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного Аресбанка на уровне «ruВВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала и показателей ликвидности, умеренным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении «Эксперт РА» .

Слабая оценка рыночных позиций отражает узкую специализацию банка, поясняют аналитики. Аресбанк специализируется на расчетно-кассовом обслуживании группы фармацевтических компаний, корпоративном кредитовании, выдаче гарантий на поставки медикаментов и медицинского оборудования.

«Конкурентное позиционирование банка направлено в основном на удержание текущей клиентской базы. Банк не ставит целью достижение значительных конкурентных позиций на федеральном банковском рынке (банк не занимает значимых позиций ни в одном из направлений деятельности и является преимущественно расчетным банком финансово-промышленной группы компаний одного из собственников банка). Банк занимает хорошие позиции в своей нише работы с фармацевтическими компаниями. Вместе с тем низкие объемы розничного кредитования и отсутствие планов по развитию данного направления бизнеса повышают уязвимость бизнес-модели к отдельным решениям бенефициаров или законодательным ограничениям. При этом, по мнению агентства, размер активов банка не отражает его реальных конкурентных позиций ввиду значительной доли низкодоходных краткосрочных компонентов», — говорится в релизе.

По данным «Эксперт РА», показатели достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне в силу размещения средств преимущественно в активы с пониженным уровнем риска. При этом, несмотря на преобладание в структуре активов низкодоходных компонентов, для банка характерна высокая эффективность деятельности ввиду привлечения дешевого фондирования от группы крупнейших клиентов, аффилированных с одним из собственников.

Кредитный портфель банка характеризуется умеренно низким качеством и умеренной диверсификацией по отраслям. Уровень обеспеченности ссудного портфеля без учета межбанковских кредитов оказывает поддержку рейтингу.



Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена значительным запасом ликвидных активов.

