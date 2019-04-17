Бизнесмен Олег Дерипаска может создать призовой фонд в размере 600 тыс. долларов для СМИ, которые расскажут об американских санкциях в отношении бизнесмена. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Адвокаты господина Дерипаски намерены учредить призовой фонд в размере 600 тысяч долларов на этой неделе, чтобы побудить журналистов разобраться в причинах американских санкций в отношении него», — пишет издание.

Ранее Олег Дерипаска сообщил агентству Reuters о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» аналогично тому, как он снизил ее в En+. Он также заявил, что у «Группы ГАЗ» нет шансов выжить, если с нее не будут сняты санкции США. Предприниматель отметил, что многие поставщики и партнеры прекратили работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки, также на компанию большое давление оказывают банки.

В марте Минфин США продлил для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 6 июля 2019 года и установил такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.