Правительство России рассмотрит предложение депутатов сделать универсальным полис добровольного автострахования без роста его стоимости. Таким образом, автовладельцы, которые оформляют каско, смогут не приобретать дополнительно полис ОСАГО.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

«Как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть на совмещение подходов обязательного страхования и добровольного в рамках гражданского законодательства. Если там противоречий в регулировании мы не увидим или их можно будет разрешить, то сама по себе идея хорошая. Вместо того, чтобы платить дважды — и за ОСАГО, и за добровольное страхование, — платить один раз и меньше», — сказал Медведев.