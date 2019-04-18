Самозанятые граждане с 18 апреля смогут принимать плату от клиентов через «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Кассу», сообщили порталу Банки.ру представители «Яндекс.Денег». Для этого достаточно зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе и подать заявку на сайте «Яндекс.Денег». Новые пользователи также должны пройти идентификацию.

Одна из доступных опций — переводы на электронный кошелек. По ним установлен лимит в 2,4 млн рублей в год — такой же, как для плательщиков экспериментального налога на профессиональный доход. Предприниматели смогут отправлять клиентам запросы на перевод средств по электронной почте и в мессенджерах. А если у самозанятого есть сайт или блог, он может встроить туда платежную форму, скопировав код из «Яндекс-кошелька». Сервис будет бесплатным для продавца, комиссия за переводы будет взиматься с покупателей.

Граждане, которые работают на себя, также получат возможность подключить «Яндекс.Кассу». Раньше она была доступна только интернет-магазинам со статусом юридического лица. Сервис позволит настроить на сайте предпринимателя прием платежей с карт любых банков или через «Яндекс.Деньги». Но комиссию придется платить уже самозанятому.

Подключение сервисов, однако, не освободит человека от взаимодействия с налоговой службой. Самозанятому все равно придется указывать в приложении «Мой налог», какие из полученных им переводов относятся к доходам от предпринимательской деятельности.

В России вовлечены в социальную коммерцию более 36 млн покупателей и 22 млн продавцов, отмечает директор департамента коммерции «Яндекс.Денег» Оксана Коробкина. «Примерно 90% из этих продавцов могут претендовать на статус самозанятых, потому что годовой доход, который они получают с продаж через соцсети, не превышает установленные законом 2,4 миллиона рублей. Наша задача — предоставить таким предпринимателям платежные инструменты», — говорит представитель компании.

Ранее собственные сервисы для самозанятых запустили Сбербанк, Альфа-Банк и платежный сервис Pay2Me.

Эксперимент по применению специального налогового режима для самозанятых проходит в четырех пилотных регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. С 2020 года его распространят на всю Россию.



Юлия КОШКИНА, Banki.ru