Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об ипотечных каникулах, который призван защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от потери жилья.

Так, ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены однократно в отношении одного кредита по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей.

Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.

Также в течение всего срока ипотечных каникул переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Закон, проект которого был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, разработан в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. Он должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.