Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается освободить студентов и аспирантов от налога при получении материальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.



Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения, напомнила Яровая. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

При этом вузы и колледжи выделяют средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, пояснила вице-спикер.

«По своей правовой природе такая материальная помощь обучающимся не отличается от материальной помощи сотрудникам, однако подлежит обложению НДФЛ, — констатировала она. — Это несправедливо, поэтому после детальной проработки вопроса мною разработан проект закона, который в случае принятия освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 тысячи рублей, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам».

Парламентарий убеждена, что это «социальный и ожидаемый студенческим сообществом» законопроект. «Мною уже проведена работа с Федеральной налоговой службой, Минфином, законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств», — заключила она.