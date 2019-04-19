Создание сетей 5G в России потребует около 650 млрд рублей инвестиций от компаний. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — заявил Акимов и пояснил, что в России «хорошие заделы по телекоммуникационному оборудованию именно по пятому поколению».

«Конечно, давление будет сильное, и, понятно, все компании имеют хорошие позиции в России, и предстоит конкурентная борьба. И правила локализации при создании сетей связи пятого поколения должны быть довольны жесткими», — пояснил вице-премьер.

Ранее Акимов заявлял, что Россия имеет все возможности, чтобы создать сети 5G к 2024 году или даже раньше.