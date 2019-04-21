Крупнейшие розничные банки не спешат отказываться от высоких ставок по рублевым вкладам и отменять сезонные депозиты с повышенными процентами вслед за Сбербанком, сообщают «Ведомости».

Госбанк в конце марта досрочно прекратил прием промовклада со ставкой до 7,65% годовых, опустив максимальную ставку своего розничного вклада сразу на 1,9 процентного пункта. Он сослался на досрочное выполнение плана по привлечению средств. Многие крупные банки, напротив, продлили как минимум до мая первоначально установленные сроки приема сезонных вкладов, которые должны были завершиться в начале апреля.

«В предыдущие месяцы Сбербанк с относительно высокими ставками промовклада абсорбировал значительную часть клиентов, в результате прочие банки не могли полностью удовлетворить потребности в ликвидности», — объяснил происходящее начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По его словам, ситуация с ликвидностью других крупнейших банков в целом хуже, чем у Сбербанка.



Банкиры не ждут массового снижения рублевых ставок в ближайшее время, несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 7,75%, ослабление инфляционных ожиданий и намеки ЦБ на возвращение к политике снижения ставок. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает, что ставки в банках останутся на текущем уровне, поскольку в настоящий момент наблюдается бум всех видов розничного кредитования.

«В ближайшее время мы не планируем пересматривать ставки по вкладам, но продолжим следить за ситуацией на рынке», — сказал директор департамента розничных продуктов Московского Кредитного Банка Алексей Охорзин.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках «Русского Стандарта» Максима Тимошенко, существенного снижения ставок вкладов можно ожидать лишь во второй половине 2019 года вслед за возможным снижением ключевой ставки и при отсутствии внешних шоков.