Сбербанк России запустил акцию «Свой дом под ключ», в рамках которой жители Москвы, Московской и Липецкой областей, имеющие в собственности либо в аренде земельный участок, могут получить кредит на строительство жилого дома под 10,9% годовых.

Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика составляет 20% от стоимости строительства, сумма финансирования может достигать 8 млн рублей в Москве и МО и 5 млн рублей в Липецкой области, а срок не может превышать 30 лет.

«В отличие от базовой программы «Строительство жилого дома», в рамках данного предложения заемщику не требуется представлять смету, оформлять залог и поручительство до выдачи кредита. Также, в отличие от стандартной программы, здесь применяются пониженные взнос и ставка», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.



До регистрации ипотеки в пользу банка действует надбавка к ставке в размере 3 процентных пунктов. Кредит предоставляется с использованием счета эскроу.