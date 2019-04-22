Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» разработали памятку для распознавания «серых автоломбардов», которые обманным путем лишают граждан имущества. Воспользовавшись услугами организаций, которые обещают предоставить заем под залог имущества, но вместо договора займа предлагают заключить договор возвратного лизинга, тысячи граждан лишились своего личного транспорта, предупреждают в ОНФ.

«Реклама предлагает получить заем под залог имущества. Когда же автовладелец обращается в микрофинансовую организацию, его вводят в заблуждение, предлагая подписать пакет документов возвратного лизинга», — рассказывают эксперты. Сам по себе возвратный лизинг предполагает, что лизингополучатель сначала продает свое имущество, а потом берет его в финансовую аренду.

«Схема возвратного лизинга позволяет игнорировать нормы закона о потребительском кредите, а процентные ставки и размер неустойки в случае просрочки по подобным договорам ничем не ограничены. Важным элементом схемы является то, что компания устанавливает заведомо заниженную стоимость транспортных средств в договорах купли-продажи. Это позволяет лишать заемщика прав собственности, не выплачивая за это адекватную сумму», — комментирует руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Обратная сторона лизинга Внимание ЦБ и Минфина обратили на формально легальную схему, пользуясь которой, нерегулируемые участники финансового рынка фактически продают гражданам одну услугу вместо другой, причиняя ущерб. Речь идет об обратном лизинге автомобилей, который, по сути являясь залоговым займом, не подпадает под закон о потребительском кредитовании и зачастую оборачивается для граждан неограниченными штрафными процентами и потерей залога. ЦБ и Минфин уже прорабатывают законопроекты, затрудняющие подобную деятельность, однако эксперты указывают, что полностью решить проблему может только прямой запрет и введение ответственности за организацию подобной деятельности.

В ОНФ подчеркивают, что рынок залога автомобилей по большей части «серый». «Такие компании работают как обычные юридические лица — ООО, которые не поднадзорны Банку России. Если все же получается выявить «серый автоломбард», организаторам не составляет труда создать новое юридическое лицо и продолжить свою деятельность», — объясняют эксперты.

В памятке ОНФ перечислены признаки «серых автоломбардов»:

заемщику предлагают подписать договор купли-продажи в любой форме;

заемщику предлагают подписать договор финансовой аренды (лизинга);

заемщику предлагается поставить подпись под незаполненными графами;

отсутствует договор займа;

отсутствует договор залога;

отсутствует бланк строгой отчетности, обязательный для любого ломбарда;

юридическое лицо отсутствует в реестре МФО или в реестре ломбардов на сайте Банка России;

отсутствуют документы, подтверждающие выдачу/прием денежных средств;

отсутствует возможность оплаты безналичным способом.

«Эксперты Народного фронта продолжат мониторить ситуацию и обращения граждан на эту тему. ОНФ будет добиваться, чтобы схемы возвратного лизинга в отношениях с физлицами, которые не являются предпринимателями, запретили на законодательном уровне», — отметила Евгения Лазарева.