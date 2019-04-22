Примсоцбанк скорректировал условия кредитных программ для бизнеса. Теперь большинство кредитов доступны в сумме от 300 тыс. до 41 млн рублей (ранее — от 500 тыс. до 40 млн); исключение составляет программа «Бизнес-Экспресс», где сумма финансирования осталась без изменений — от 300 тыс. до 3 млн рублей.

Банк реализует следующие программы, рассчитанные на приобретение заемщиком основных фондов, ремонт основных средств, пополнение оборотных средств: «Бизнес-Госзаказ» под ставку от 11,5% годовых на срок от трех месяцев до двух лет; «Бизнес-Универсальный» под ставку от 12,5% годовых на срок от трех месяцев до трех лет; «Бизнес-Экспресс» с минимальным пакетом документов под ставку от 13,5% годовых на срок от трех месяцев до четырех лет.

«Бизнес-Ипотека» предоставляется на приобретение недвижимости для ведения бизнеса под ставку от 12,5% годовых на срок от трех месяцев до восьми лет.

Кредит «Бизнес-Рефинанс» на перекредитование можно оформить под ставку от 12% годовых на срок от трех месяцев до шести лет.

В качестве залога банк принимает недвижимость или автотранспорт. Без залога возможно кредитование в сумме до 4 млн рублей.

Основной бизнес и залог должны находиться не дальше 100 км от города, в котором находится кредитное подразделение банка. Комиссия при выдаче кредита равна 2% от его суммы, но не более 70 тыс. рублей.



«Банк не раскрывает максимальную ставку и уточняет, что ее размер зависит от предлагаемого обеспечения и срока кредита», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

