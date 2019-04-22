Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу. Ипотечные каникулы будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.