Саровбизнесбанк расширил функционал системы дистанционного банковского обслуживания «СББ онлайн».

Так, в интернет-банке и мобильном приложении стал доступен сервис переводов с карты на карту любого российского банка. Для выполнения операции необходимо указать только 16-значный номер карты получателя. Используя эту функцию, можно, в частности, пополнить карту Саровбизнесбанка с карты другого банка. Операция осуществляется мгновенно и без комиссии.

В банке также напомнили о внедренных недавно платежах по QR-коду и сервисе «Подписки», который позволяет получать уведомления о неоплаченных штрафах, налогах, взысканиях.

«Кроме того, платить за услуги мобильной связи, цифрового телевидения, Интернета и телефонии стало выгоднее. Оплата услуг «Билайна», «МегаФона», МТС, Tele2 осуществляется без комиссии», — отмечается в сообщении Саровбизнесбанка.



Также банк указывает на расширение функционала управления вкладами в новой версии интернет-банка. Теперь пользователи могут не только выбрать подходящий для себя депозит и открыть его в пару кликов, но и пополнять вклады, снимать средства, если это предусмотрено условиями вклада, закрывать депозиты, переводя средства на свою карту или счет.