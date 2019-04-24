Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании «Ростелеком», отказавшейся заключать с «МегаФоном» договоры на пропуск трафика с мобильной сети на фиксированную. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Как поясняет ведомство, было установлено, что «Ростелеком» отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи «МегаФон» к своей сети местной телефонной связи в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Ростовской области.

Таким образом, компания «Ростелеком» должна устранить нарушения до 30 апреля.