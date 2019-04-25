Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил почти 16 копеек, а евро — 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Затем курсы валют повысились, и на 10:11 мск доллар расчетами «завтра» подорожал примерно на 30 копеек, составив 64,62 рубля. Курс евро на 10:11 мск равнялся 72,06 рубля (плюс 30 копеек).

Как сообщила перед началом торгов заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, при открытии торгов курс рубля может снова снизиться. «Мы повысили прогноз по паре доллар/рубль до 63,9—65 рублей, а по паре евро/рубль — до 71—72 рублей», — пояснила она.

«Сегодня ждем от рубля частичного восстановления утраченных позиций. Пока на малоликвидном рынке Forex рубль растет к доллару примерно на 15 копеек», — прокомментировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Курс доллара США, вероятнее всего, попытается найти равновесие в диапазоне 64—64,5 рубля сегодня. Поддержку ему оказывают высокие цены на нефть и налоговый период, хотя интерес к рублевым активам у инвесторов, в том числе нерезидентов, как показали результаты вчерашних аукционов по размещению ОФЗ, ослаб», — прогнозировала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.