В Росфинмониторинге не назвали объемы подозрительных операций, но уточнили, что оценки ведомства сходятся с данными Банка России

В последнее время для вывода средств и обналичивания стали чаще использоваться сделки с векселями. Об этом на XVII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

«Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы. Обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор, розничная торговля, розничные рынки. Актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности, а также схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов. Продолжают активно использоваться каналы вывода денежных средств в теневой оборот через оказание услуг, в частности консалтинга, а также авансирование по договорам поставки товаров», — сказал Ливадный.

Замруководителя Росфинмониторинга не назвал объемы подозрительных операций, но уточнил, что оценки ведомства сходятся с данными Банка России. По данным ЦБ, как сообщал зампред Дмитрий Скобелкин, объем нелегальной обналички уменьшился с 326 млрд рублей в 2017 году до 177 млрд по итогам 2018 года. Объем транзитных операций, прошедших через российские банки, сократился почти в два раза: с 2,5 трлн до 1,3 трлн рублей.

В последние годы сформировался устойчивый тренд на снижение объема сомнительных операций, заметил Ливадный.