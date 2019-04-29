В период с 29 апреля по 31 мая Вокбанк предлагает открыть вклад «Мир. Труд. Май!».

Сумма первоначального и дополнительного взносов – от 10 тыс. рублей. Срок – 400 дней. Доходность вложения составляет 8,1% годовых. Пополнять вклад можно в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.

«Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора пересчет выплаченных процентов происходит по ставке вклада до востребования», — добавляет эксперт по банковским продуктам Юлия Прошина.