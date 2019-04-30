Почта Банк с 30 апреля ввел «Максимальный» вклад.

Депозит оформляется на 367 дней под 7,15% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы допускаются в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Выплата процентов осуществляется в конце срока. Открыть вклад можно до 1 июля.

«Процентная ставка может быть увеличена на 0,25 процентного пункта при определенных условиях: открытие депозита в «Почта Банк Онлайн»; клиентам, имеющим сберегательный счет с тарифным планом «Активный», «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер»; к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный», «Зарплатный», «Пенсионный», «Зарплатный пенсионер» по сберегательному счету. Пролонгация договора осуществляется на условиях вклада «Капитальный», действующих на дату пролонгации на срок 367 дней», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Нелли Кучихина.