Объем выдач ипотеки в России продолжает расти даже по сравнению с рекордным 2018 годом, несмотря на продолжающееся повышение ставок по жилищным кредитам. Хотя во второй половине 2019 года темпы роста ипотеки могут замедлиться, она останется значимым драйвером роста рынка розничного кредитования в России, считают эксперты банка «Открытие».



«Мы рассчитываем на замедление роста ипотечного сегмента кредитного рынка в 2019 году вследствие негативного эффекта от накопленного повышения регулируемых ставок, из-за сохранения и даже усиления тенденции снижения реальных доходов населения и эффекта высокой базы (среднегодовой темп роста в 2018 году составил порядка 23%)», — говорит директор по макроаналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев.



По его словам, повышение ставок по ипотеке, которое проявилось в сентябре — декабре 2018 года, а также продолжилось в начале текущего года, могло закономерно оказать сдерживающий эффект на рынок жилищного кредитования. Согласно доступным данным, средневзвешенная ставка по ипотеке в сентябре 2018-го — феврале 2019 года выросла примерно на 0,75 процентного пункта.

В «Открытии» отмечают некоторое замедление месячных темпов роста ипотечных кредитов в России с начала IV квартала 2018 года. Однако текущие годовые темпы роста портфеля ипотечного жилищного кредитования остаются достаточно высокими — выше 25%.





«Кроме того, возможный негативный эффект для ипотеки на первичном рынке жилья может возникнуть из-за внедрения с 1 июля правила эскроу-счетов для застройщиков. Определенный охлаждающий эффект на ипотечный рынок также может оказать повышение ЦБ коэффициента риска по кредитам с относительно низким первоначальным взносом в начале 2019 года», — допускает эксперт.

Тем не менее в банке «Открытие» полагают, что ипотечный рынок с высокой вероятностью в среднесрочном периоде будет демонстрировать опережающие темпы роста и останется значимым драйвером развития кредитования физических лиц в целом.

«Другие сегменты условной розницы (автокредитование и потребительское кредитование), вероятно, покажут большее замедление. Охлаждению активности в потребительском кредитовании будет дополнительно способствовать и повышение ЦБ РФ коэффициентов риска по необеспеченным кредитам в сентябре 2018-го и апреле 2019 года», — отмечает Харлампиев.