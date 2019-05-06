Страховые компании «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ» выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолета «Аэрофлота» SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК «АльфаСтрахование».

«Страхование ответственности «Аэрофлота» за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компании «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ». В соответствии с действующим законодательством страховщики выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим», — говорится в сообщении.

В результате катастрофы самолета, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек, 37 из них выжили, в том числе четыре члена экипажа.