Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшего председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина, говорится в постановлении суда.



Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

Начата процедура реструктуризации долгов Евгения Бернштама Суд постановил включить в реестр требований кредиторов должника требования Русского Трастового Банка в лице АСВ в размере 13,199 млн рублей основного долга и около 6,748 млн рублей пени.

Апелляционная инстанция отметила, что «ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной». Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

Ранее три банка подали требования к Бернштаму в размере более 3,7 млрд рублей. Банк «Интеркоммерц» заявил требование в размере 3,09 млрд рублей, МАСТ-Банк — 399,1 млн, Объединенный Кредитный Банк — 265,3 млн. Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка РФ и банка «Интеркоммерц» о банкротстве МФО «Домашние деньги».

В июне 2018 года МФО «Домашние деньги» по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

«Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ нарушающими их права и действия в интересах лишь одной группы кредиторов», — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учетом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.