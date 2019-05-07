Актив Банк начал процедуру присоединения Межрегионального Промышленно-Строительного Банка, сообщается на сайте Центрального банка России.

«Восточный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации акционерного коммерческого банка «Актив Банк» (публичное акционерное общество, регистрационный номер 2529) в форме присоединения к нему публичного акционерного общества «Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк» (регистрационный номер 752)», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Учитывая текущую рыночную конъюнктуру, принято решение об объединении двух региональных банков, отмечается в релизе МПСБ. «В результате слияния выигрывают не только оба банка, но и клиенты, партнеры, так как объединяются капиталы, профессиональный опыт и идеи. Объединенный банк, став крупнее, с более мощным потенциалом сможет предоставить клиентам новые продукты и услуги. Ряд преимуществ очевиден уже сейчас: создается единый универсальный банк для частных и корпоративных клиентов, которым будут доступны современные стандарты обслуживания, расширенная банкоматная и филиальная сеть Актив Банка и МПСБ, охватывающая практически все районы Республики Мордовии, а также Москву и Ульяновск», — отмечается в сообщении.

Реорганизация кредитных организаций позволит также расширить клиентскую базу, оптимизировать расходы за счет интеграции операционных платформ и инфраструктуры, упростить систему корпоративного управления в целом.



Отмечается, что все условия и тарифы по продуктам банков останутся неизменными. На прежних условиях будут продолжать действовать все продукты и услуги, которые ранее предоставлялись клиентам банков: кредиты, депозиты, карты, интернет-банк и другие.

Переоформлять действующие договоры клиентам не потребуется, процесс интеграции для клиентов пройдет максимально незаметно и комфортно.

Клиенты, как и раньше, смогут оплачивать все услуги через дистанционные каналы обслуживания: интернет-банк, мобильный банк, а также в привычном для него офисе обслуживания.



Все процедуры станут более удобными и доступными, так как будет расширено присутствие объединенного банка на территории региона и за его пределами.