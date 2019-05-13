Средний размер автокредита в I квартале 2019 года составил 756,2 тыс. рублей, увеличившись на 8,1% (или на 56,7 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (699,5 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В I квартале 2019 года самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 094,1 тыс. рублей), Московской области (946,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (923,7 тыс. рублей), Иркутской области (883,9 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (860,9 тыс. рублей).

Самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Кемеровской области (433,9 тыс. рублей), Удмуртской Республике (590,7 тыс. рублей), а также в Самарской области (622,7 тыс. рублей), Пермском крае (626,8 тыс. рублей) и Воронежской области (627,5 тыс. рублей).

Самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита была продемонстрирована в Ставропольском крае (плюс 20,2%), Ульяновской области (плюс 17,8%), Татарстане (плюс 15,8%), а также в Рязанской (плюс 14,9%) и Саратовской (плюс 13,4%) областях. В то же время в ряде регионов средний размер автокредита сократился, в том числе в Кемеровской (минус 32,3%) и Новосибирской (минус 9,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 10,3% и 12,3% соответственно.

В последние годы средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «При этом одними из главных причин такого роста в прошлом году являлись удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, а также приостановка госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В последнее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей», — отмечает эксперт.