Годовая инфляция, достигшая в марте пикового значения 5,25%, в апреле начала снижаться и составила 5,2%. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Снижению показателя способствовал ряд временных факторов, сдерживающих рост цен, отмечается в документе.



«Более медленному, чем ожидалось, росту цен в I квартале способствовало действие благоприятных разовых факторов: укрепление рубля и снижение цен на бензин и дизельное топливо. В апреле действие этих факторов усилилось. Без их учета инфляционное давление находится на уровне, соответствующем четырехпроцентной инфляции, отмечают авторы бюллетеня. Влияние повышения НДС практически перестало прослеживаться в статистических данных, что среди прочего указывает на отсутствие значимых вторичных эффектов», — говорится в бюллетене.

Краткосрочные проинфляционные риски снизились. В ближайшие месяцы ожидается постепенное замедление инфляции с достижением 4% в I квартале 2020 года. В среднесрочном периоде проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными.