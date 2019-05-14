Операторы связи в сетях 5G должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт, следует из обновленного проекта концепции создания и развития 5G в РФ, сообщает «Коммерсант» . В перечень такой продукции включены в том числе абонентское оборудование, системы оперативно-разыскных мероприятий и хранения данных. При этом предлагается ввести меры поддержки отечественных производителей: льготы по тарифам страховых взносов и налогообложению, пересмотр импортных пошлин и др.

Обязательных требований применять только отечественное оборудование в концепции нет, речь идет о «преимущественном использовании» при условии конкурентоспособности, подчеркивает представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. По проекту концепции сняты разногласия с Минобороны, ФСО и ФСБ, с Минфином и Минпромторгом пока не урегулированы, от Минэкономики и Федеральной антимонопольной службы ответ пока не поступил, сообщил он.

В «Ростелекоме» сотрудничают с отечественными вендорами, но пока не видят «отечественного производства всего комплекса необходимого харда и софта». «Мы готовы рассматривать возможность использования российского оборудования, если оно будет конкурентоспособным», — сообщил представитель МТС. Пока же российского оборудования 5G на рынке нет, обсуждается возможность локализации производства зарубежных поставщиков, указывает собеседник в одном из операторов.

По мнению экспертов, если требования будут реализованы, это вызовет существенный рост спроса на продукцию российских производителей, как минимум на зарубежной электронно-компонентной базе. Вопрос стимулирования спроса на разработанные решения — один из ключевых.

Опыт предыдущих поколений связи показал, что отечественные разработки используются лишь в некоторых элементах сетей, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Чтобы конкурировать с мировыми производителями, необходимы сопоставимые инвестиции в НИОКР, а собственных таких ресурсов у отечественных производителей нет, поясняет он.