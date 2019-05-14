По мнению экспертов, изменения не создадут риска появления новых схем ухода от налогов

Министерство финансов подготовило законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги, сообщает РБК . Таким образом, гражданам, которым списали безнадежную задолженность, не придется платить 13% в бюджет и сталкиваться с претензиями налоговиков.

Как следует из законопроекта, налог отменят на любую задолженность перед юрлицами при банкротстве должника, истечении срока исковой давности, прощении долга от умершего должника, предоставлении отступного в виде залога по договору, списании части задолженности в сложной финансовой ситуации, если сумма списания не превышает 0,5% капитала кредитора.

Между должником и кредитором не должно быть взаимозависимости и трудовых отношений за весь период задолженности. Взаимозависимых освободят от налога только в случае погашения задолженности.

По словам президента Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, должникам списывают не более 2,5 млрд рублей в год. «С учетом того, что кредитный портфель прирастает в год на 10—12 триллионов рублей, сумма прощения — это капля в море», — подчеркивает он. Списание кредита — это, по его словам, крайняя мера, к которой кредиторы прибегают в исключительных случаях.

Кроме того, расходы на администрирование подоходного налога со списанной задолженности часто превышают саму сумму долга, подчеркивает партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

По мнению экспертов, изменения не создадут риска появления новых схем ухода от налогов.