Новый вариант законопроекта о внедрении в России электронной трудовой книжки предлагает работнику выбор — сохранить традиционный бумажный документ или перейти на электронный формат. Соответствующий документ внесет в Госдуму на этой неделе заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщил он РБК.
Таким образом, переход на электронные трудовые книжки не будет обязательным. «Мы выступаем за то, чтобы не было обязательного поголовного навязывания электронных трудовых книжек», — пояснил изданию Турчак.
Альтернативный законопроект, разработанный ранее Минтрудом, предполагает, что после 2021 года ведение трудовой книжки будет только в электронном виде для тех, кто впервые устроился на работу.
Законопроект ранее прошел экспертное обсуждение на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
В июне 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства подчеркивал, что внедрение электронных книжек в России должно быть поэтапным. С 1 января 2020 года работодатели начнут передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд России (ПФР), а в 2019-м должны быть решены все «связанные с этим правовые и организационные вопросы», говорил он.
В декабре прошлого года Минтруд внес в правительство пакет законопроектов о введении электронной трудовой книжки, но с тех пор он не выносился на заседание правительства и не был внесен в Госдуму. Минтруд планирует, что документ поступит в Госдуму «до конца весенней сессии», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Соответствующая инфраструктура уже создана, заверил замглавы ведомства Савва Шипов.
Так, с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР и будут обязаны продолжать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников, которые изъявили такое желание через письменное заявление после 2021 года. После 2021-го ведение информации о трудовой деятельности работников, которые впервые в жизни устроились на работу, будет осуществляться только в электронном формате. С 2021 года у работодателя можно будет получить информацию только о последнем месте работы. За справкой обо всей трудовой деятельности нужно будет обращаться в многофункциональные центры или ПФР. При увольнении работодатель будет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятельности в бумажном виде, что позволит исключить риски несвоевременного получения сведений в информационной системе ПФР.