Банк России предлагает увеличить порог суммы операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг, с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку при рассмотрении законопроекта о совершенствовании обязательного контроля в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщает ТАСС.

«Мы этот законопроект поддерживаем. Другое дело, что есть определенные доработки, которые могут быть учтены ко второму чтению, и мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю. Самого порога — более 600 тыс. [рублей]. С учетом того, что закон принимался в 2001 году, с той поры покупательная способность валюты несколько снизилась», — сказал Ясинский и добавил, что ЦБ озвучивал сумму порога в 1 млн рублей.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что министерство также поддерживает такую инициативу.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.

Депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю. По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.