Онлайн-платформа моментального кредитования Webbankir разработала новый регламент по борьбе с мошенниками, которые берут займы на чужое имя.



«Теперь человек, пострадавший от их действий, может оперативно разрешить неприятную ситуацию. Для этого достаточно направить письмо на электронную почту info@webbankir.com, обычное письмо на юридический адрес компании или позвонить в кол-центр. В ответ мы предоставляем специальную форму, где пострадавший указывает, что заем брал не он, а другой человек от его имени. Данная форма является официальным документом, на основании которого компания Webbankir обращается в БКИ с просьбой в кратчайшие сроки убрать некорректные данные из кредитной истории заемщика», — говорится в сообщении платформы.

Ответственность за недостоверные сведения в данном случае лежит на самом заявителе, предупреждают в компании.

«В случае если информация о мошенничестве окажется ложной, то есть заемщик действительно брал ссуду, но заведомо вводит в заблуждение компанию и правоохранительные органы, его может ожидать наказание, которое определяет в таких случаях статья 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», — уточняет Webbankir.