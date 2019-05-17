Несмотря на то что ПФР уже перевел в электронный вид трудовые книжки россиян, к работе по новым правилам могут оказаться готовы не все компании

Трудовые книжки россиян оцифрованы на 100%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующий законопроект еще находится на рассмотрении правительства. В Минтруде уточнили, что внести документ в Госдуму планируют до конца весенней сессии — до 28 июля, а с января он должен вступить в силу.

Законопроект Минтруда предполагает, что в тестовом режиме электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. С 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей. Система прошла успешное тестирование еще в 2017 году, сообщили в ПФР.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ПФР, сейчас предприятия раз в год сдают отчетность, эти данные заносятся в систему. За счет оцифровки 100% сведений о трудовой деятельности россиян сегодня пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека.

Несмотря на то что ПФР уже перевел в электронный вид трудовые книжки россиян, к работе по новым правилам могут оказаться готовы не все. Малые компании в отдаленных регионах, фермерские хозяйства, семейные предприятия и фрилансеры не всегда следят за нововведениями и оперативно внедряют их. И в таком случае потребуется разъяснительная работа.

Обучение передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде начнется во втором полугодии, уточнили в пресс-службе ПФР. Организация уже проводит консультирование компаний в формате семинаров и встреч по разным вопросам, которые входят в зону ответственности фонда.