Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал почти на 6 копеек, а курс евро снижался примерно на 7 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,46 рубля (минус почти 7 копеек), курс евро — 71,88 рубля (минус примерно 18 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, внешний фон для внутреннего валютного рынка остается умеренно позитивным.

«Сейчас на стороне рублевых покупателей находится налоговый период. Повышенное предложение иностранной валюты для уплаты налогов будет сдерживать его от ослабления во время негативных новостей», — пояснил аналитик.

«Во вторник, 21 мая, нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Если нефтяные котировки останутся в «зеленой» зоне до открытия Мосбиржи, то торги по паре доллар/рубль откроются снижением. На сегодня цель для доллара — 64,30 рубля. Пара евро/рубль проторгуется в диапазоне 71,50—71,60 рубля», — прогнозировал Антонов.

По словам аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, рубль из-за высокого спроса на ОФЗ, в ожидании снижения ставки ЦБ и пика налогового периода попробует в паре с долларом достичь своей первой цели — 64,1. «При пробое этой отметки высока вероятность движения в район 63,7, где короткие позиции по паре доллар/рубль стоит фиксировать и переворачиваться, покупая доллар против рубля», — добавил он.

«Утренняя стабильность нефтяных цен приведет к нейтральному открытию торгов рублем, но, учитывая динамику на международном валютном рынке, доллар будет чувствовать себя увереннее, чем евро. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,9—65,2 рубля, для европейской валюты — 71,3—72,8 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.