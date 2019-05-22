На острове Октябрьском в Калининградской области были зарегистрированы семь новых международных компаний, сообщает Минэкономразвития. Речь идет о компаниях «Базового элемента» («Базэл», структура, управляющая активами бизнесмена Олега Дерипаски) — так, через Rasperia Trading «Базэл» покупал долю в австрийском строительном холдинге Strabag (по данным Strabag на 1 января 2019 года, у Rasperia 25,9% акций холдинга), компания Fenestraria Consultants владеет Ачинским заводом и Серебрянским цементным заводом, а также «Главстрой-Усть-Лабинском», входящим в «Базэлцемент». А Langdale Holdings — Угловским карьероуправлением (также входит в «Базэлцемент»), пишут «Ведомости» .

До конца года на о. Октябрьском перерегистрироваться также могут UC Rusal и En+, сообщил Орешкин, En+ и подконтрольная ей UC Rusal одними из первых заявили о своем интересе к смене юрисдикции, намерения остаются в силе.

Стать резидентом российских офшоров может только бизнес, ранее зарегистрированный за рубежом: компании должны инвестировать в России минимум 50 млн рублей в течение полугода после регистрации, а взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля; также переехавшие в Россию компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов, а также налог с дивидендов от «дочек» — если компания сама выплачивает дивиденды, ее бенефициар заплатит 5% налога с них, если это компания, и 13% — если человек, рассказывали «Ведомостям» два участника встречи менеджеров компании с инвесторами и банкирами, которая касалась размещения облигаций UC Rusal.

«Ингосстрах» перестраховал имущественные риски компаний Дерипаски Имущественные риски структур En+ перестрахованы на 100 млрд рублей.

Но заинтересовать переездом в специальные административные районах (САРы) бизнес, не попавший под санкции, вряд ли удастся: льготы, предоставляемые САРами, сопряжены с рисками для работы за рубежом, объясняет старший юрист Herberth Smith Freehills Сергей Еремин, — компании вряд ли смогут продолжать работать с иностранными контрагентами и банками, скрыв информацию о бенефициарах, а налоговые льготы подходят не всем.

Если власти хотят увеличить активность в САРах, нужно упростить правила перевода компаний, считает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов, многих сдерживает обязанность вести деятельность в нескольких юрисдикциях, а также инвестировать более 50 млн рублей.