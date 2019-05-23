Арбитражный суд Москвы удовлетворил три заявления физических лиц о включении долга перед ними в размере около 487 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета директоров МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама, сообщает РАПСИ. В реестр кредиторов должника включена задолженность перед Михаилом Гришиным, Борисом Либерманом и Павлом Типикиным.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик.

Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

Экс-глава «Домашних денег» задолжал банку «Восточный» 115 млн рублей Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама.

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Апелляционная инстанция отметила, что «ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной». Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.